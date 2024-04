Esporte Corrida do Circuito Sesc está com inscrições abertas; veja como participar O evento terá como premiação uma medalha e um sorteio de viagem com acompanhante

A corrida do Circuito do Sesc está com inscrições abertas para percursos realizados em Palmas. O evento será de caráter participativo para o público em geral com medalha e um sorteio de viagem com acompanhante como premiação. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 de maio, pelo site do Serviço Social do Comércio (Sesc). A inscrição custa R$ 50....