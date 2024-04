A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou detalhes de reunião virtual realizada na última sexta-feira, dia 12, com os capitães e técnicos das equipes envolvidas nas disputas das Séries C e D do Brasileiro. No encontro foram apresentadas medidas de combate à manipulação de resultados nos jogos destas competições.

A entidade apresentou regras, ações e punições previstas em caso da comprovação de resultados manipulados por parte de algum dos clubes destas divisões. Vale destacar que, em levantamento divulgado no último mês de março pela Sportradar, empresa responsável por monitorar em tempo real jogos suspeitos, foram 109 notificações no ano de 2023.

Leia também:

Paraíso EC inscreve 21 atletas para estreia no Brasileiro Feminino A3

Rally Jalapão 2024 abre inscrições; confira a programação completa

O relatório desenvolvido pela empresa apontou o Brasil como líder mundial em manipulação de resultados. O ge apurou na ocasião, que, 15 destas partidas foram por torneios da CBF, 13 delas pela Série D, uma da Série B, e outra pela Copa Verde:

- Tombense x Londrina - Série B

- Atlético Acreano x São Francisco-AC - Copa Verde

- União Rondonópolis x Interporto-TO - Série D

- Hercílio Luz x Aimoré - Série D

- São Raimundo x São Francisco-AC - Série D

- São Francisco-AC x Princesa dos Solimões - Série D

- Brasiliense x Interporto-TO - Série D

- Tuna Luso x São Francisco-AC - Série D

- São Francisco-AC x Águia de Marabá - Série D

- Humaitá-SC x São Francisco-AC - Série D

- Trem-AP x São Francisco-AC - Série D

- Operário Várzea-Grandense x Interporto-TO - Série D

- Anápolis x Interporto-TO - Série D

- São Francisco-AC x Humaitá-SC - Série D

- Tombense x Londrina - Série D

- Iporá x Interporto-TO - Série D

Na reunião, a CBF garantiu que a Sportradar aumentou o monitoramento dos jogos, com compartilhamento de informações em Tempo Real, e destacou a criação de uma Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro e a cooperação com a Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Foi anunciado também um acordo de cooperação com a Sport Integrity Global Alliance (SIGA), uma aliança global que visa aumentar a integridade e transparência no esporte. Esta medida garantirá proteção à juventude, de práticas prejudiciais, como as manipulações de resultados no futebol nacional.

Outras pautas da reunião foram os desafios relacionados à elaboração do calendário nacional e novos dispositivos do Regulamento Geral das Competições (RGC). A disputa da Série C do Brasileiro começará neste fim de semana, dia 19, enquanto a D tem previsão para começar na outra semana, dia 27.