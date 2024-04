O Paraíso EC já tem um elenco de 21 atletas regulares no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, para a estreia na 1ª fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3 - Confira abaixo. Paraíso e Ypiranga (AP) reeditam neste domingo (14), pela 1ª fase do Brasileiro Feminino A3, as oitavas de final de 2022.

Na ocasião, o Ypiranga superou o Paraíso nos pênaltis (8 a 7 nas cobranças alternadas), após dois empates. A partida, deste domingo, está marcada para as 16h, no estádio Zerão, em Macapá - A equipe tocantinense embarcou para o Amapá na madrugada desta sexta-feira (12).

O jogo de volta será no Tocantins, no dia 27, às 19h, em local a ser definido pela CBF. Quem se classificar encara na próxima fase o vencedor de Vila Nova (GO) e Aliança (GO).

Nomes regulares no BID