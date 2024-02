A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, 31, um zelador de 50 anos, por ser o principal suspeito de matar a tiros, no ano passado, o jovem com esquizofrenia Rafael Souza da Cunha, 32 anos, em Araguaína, no norte do estado.

Conforme publicado pelo JTo, Rafael da Cunha morreu na porta de sua casa, na Rua Primavera, loteamento Planalto, no dia 28 de abril de 2023. Segundo o irmão, um arte-finalista de 35 anos, a vítima fazia acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial por problemas psicológicos e esquizofrenia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), dois tiros acertaram o peito de Rafael e um no abdômen. O crime teve repercussão na cidade.

Para a SSP, Rafael morreu por “ameaçar e perseguir familiares do autor preso” e mencionou que contra Rafael havia “registros de ocorrências de perturbações a vizinhos e moradores do setor onde residia”.

O zelador, identificado pelas iniciais E.A.C, acabou preso preventivamente no setor Lago Azul IV. A SSP também informou que há um segundo envolvido no crime e, por isso, o “trabalho investigativo terá continuidade”, divulgou.

O suspeito foi levado para a Unidade Penal Regional de Araguaína.