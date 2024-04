Vida Urbana Volume de chuvas no Tocantins tende a diminuir a partir de abril, indica meteorologista Para este mês, a tendência indica que os acumulados de chuva devem ficar acima da média. Nos próximos meses, os tocantinenses devem se preparar para um clima cada vez mais quente

O período chuvoso no Tocantins deve se estender até meados de abril, com uma tendência de redução no volume de chuva nos meses seguintes. É o que indica a consultora meteorológica do grupo Energisa, Ana Paula Paes, ao JTo. Segundo a especialista, para o mês de abril, a tendência indica que os acumulados de chuva devem ficar acima da média, que é em torno de 200...