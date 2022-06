Vida Urbana Volta a ser obrigatório o uso de máscara em Araguaína A publicação do novo decreto é devido ao aumento no número de casos de Covid-19 no município; Araguaína é a segunda cidade do estado com o maior número de infectados pela doença desde o início da pandemia

A Prefeitura Municipal de Araguaína publicou nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial do Município novas normativas referentes ao uso de máscaras. O decreto n°131 adere às recomendações do governo estadual e federal e volta a obrigar o uso de máscaras de proteção individual em todos os locais fechados, esses ambientes podem ser públicos ou privados. Assim como, os e...