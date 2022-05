Vida Urbana Vizinho é denunciado por estupro de menina de 13 anos e MP pede depoimento especial Ministério Público acusa vizinho de abusar sexualmente da vítima por mais de ano, entre 2020 e 2021, quando os avós com quem a menina morava saíam para trabalhar na roça

O Ministério Público denunciou P. F. R. S. por suposto estupro de uma vítima de 13 anos, entre setembro de 2020 e dezembro de 2021, na Fazenda Nova Aliança, localizada depois do povoado Bom Jesus, a 60 km da cidade de Paranã. Segundo afirma o Promotor de Justiça na ação, o acusado praticou conjunção carnal com a vítima, com 13 anos à época dos fatos usando de sua...