Vida Urbana Vistoria identifica falta de profissionais, medicamentos e insumos em hospital particular de Palmas Fiscalização do Ministério Público no Hospital Beneficência, que recebe pacientes regulados das Upas e HGP, também identificou infiltrações e falta de higiene. Cuidare Cuidados Intensivos informou que as recomendações serão atendidas

Portas, janelas e pisos danificados, infiltrações, tomadas com defeitos, bancada da enfermaria sem higiene, falta de profissionais, insumos e medicamentos foram identificados no Hospital Beneficência de Palmas. A situação foi confirmada em uma vistoria do Ministério Público (MP) na última quinta-feira, 25, e divulgada para a imprensa na tarde desta terça-feira, 30. Segundo o órgã...