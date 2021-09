Vida Urbana Visitas familiares nas unidades socioeducativas são retomadas no Tocantins Visitantes devem ter imunização completa contra a Covid-19; conforme a Seciju, as visitas foram suspensas em consequência da pandemia

Suspensas desde março de 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus, as visitas familiares aos adolescentes em cumprimento de medida nas unidades socioeducativas do Tocantins serão retomadas gradualmente, segundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju). A pasta explica que as famílias só poderão visitar os adolescentes se estiverem imuniz...