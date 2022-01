Vida Urbana Violência contra a mulher, bêbado ao volante e furto: os principais crimes das primeiras 24h de 2022 JTo analisou os 16 primeiros boletins de ocorrência policial do ano: 5 agressões contra mulheres, mais 4 motoristas presos por dirigirem embriagados e outros 3 casos de roubo e furto lideram os casos

A forte tradição brasileira de se brindar a virada do ano, no réveillon, seja com cervejas, cachaça, vinho ou espumante pode trazer como consequências atos criminosos, como revela parte das 16 ocorrências policias registradas - de acesso público - pela Polícia Civil tocantinense nas primeiras 24 horas do ano. O JTo analisou esses 16 primeiros boletins de ocorrência polici...