Vida Urbana Viúva de lavrador morto em delegacia diz que marido era evangélico, se sente ameaçada e com medo “Nunca teve problema com a Justiça”, diz Maria do Carmo de Paula Marinho, 64 anos, casada há 45 anos com Manoel Soares Silva, 67, com quem teve 5 filhos, dois deles mortos no sábado junto com o pai, que trabalhou vários anos na construção civil até se aposentar em 2019

Casada há 45 anos com o lavrador Manoel Soares da Silva, 67 anos, a aposentada Maria do Carmo Paula Marinho, de 65 anos, considera uma covardia a execução do marido a tiros disparados por homens encapuzados que invadiram uma delegacia da Polícia Civil em Miracema, região central do estado na manhã de sábado, 5. Aposentado, Manoel morreu executado ao lado d...