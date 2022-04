Vida Urbana Vestibular UFT 2022/2 com oferta de 766 vagas registra abstenção de 23,4% Vagas são distribuídas em Reserva Legal de Vagas, Ações Afirmativas da UFT e Ampla Concorrência

O Vestibular UFT 2022/2 registrou 1.783 candidatos faltosos entre as 7.618 inscrições. O número representa a abstenção de 23,41%. As provas ocorreram neste domingo, 24, e a seleção oferta 766 vagas, distribuídas entre 41 cursos. O processo seletivo ocorreu nas sete cidades com câmpus da Universidade Federal do Tocantins (UFT): Araguaína, Arraias, Gurupi, Mirace...