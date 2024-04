Vida Urbana Vestibular da Unitins abre 160 vagas para Palmas e Paraíso; veja edital Inscrições estarão abertas a partir da próxima terça-feira (30) até 5 de junho

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou o edital do Vestibular 2024/2 com 160 vagas para os câmpus Palmas e Paraíso. Acesse aqui para conferir o edital completo. As inscrições estarão abertas a partir da próxima terça-feira (30) e se estenderão até o dia 5 de junho, pelo Portal da Universidade. Podem se inscrever os candidatos que tenham...