Vida Urbana Vestibular da UFT ocorre neste domingo; confira orientações e o que levar no dia da prova São oferecidas 748 vagas, distribuídas entre 27 cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins e 12 cursos de graduação da Universidade Federal do Norte do Tocantins

Neste domingo (19), serão aplicadas as provas do vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT) para o segundo semestre de 2024. São oferecidas 748 vagas, distribuídas entre 27 cursos de graduação da UFT e 12 cursos de graduação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). As provas serão realizadas nos períodos da manhã e tarde nos campi de Aragua...