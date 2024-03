Vida Urbana Vestibular da UFT e UFNT encerram inscrições nesta quarta-feira São ofertadas 748 vagas para cursos de graduação para início no segundo semestre

Os interessados em participar do vestibular da Universidade Federal do Tocantins e Universidade Federal do Norte do Tocantins têm até a próxima quarta-feira (27) para se inscrever. Ao todo são ofertadas 748 vagas para cursos de graduação. A taxa de inscrição é no valor de R$ 140. As vagas são para 27 cursos da UFT e 12 cursos da UFNT. A inscrição se dá pelo site d...