As inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) terão início às 9h desta sexta-feira, 1°. Os interessados devem realizar o procedimento exclusivamente pelo site da Comissão Permanente de Seleção (Copese).

O vestibular deve selecionar os estudantes para o segundo semestre, que começa em agosto. São ofertadas 748 vagas, distribuídas entre 27 cursos de graduação da UFT e 12 cursos de graduação da UFNT.

Conforme estabelecido pelo edital, as inscrições serão aceitas pela internet, até o dia 27 de março, e devem ser feitas pelo próprio candidato. O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.

Provas

As provas do vestibular serão realizadas durante a manhã e tarde do dia 19 de maio, em Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis. No momento da inscrição, o candidato deve indicar a cidade onde deseja realizar seus exames.

Para os candidatos aos cursos de Medicina, todas as provas serão realizadas obrigatoriamente em Palmas ou Araguaína.

A previsão é que o resultado final seja publicado em 8 de julho, com o segundo semestre acadêmico previsto para iniciar em 5 de agosto.

Confira as vagas

Araguaína

Letras (Licenciatura) - Língua Portuguesa e Literaturas ou Língua Inglesa e Literaturas, com 20 vagas

Biologia (Licenciatura)

Física (Licenciatura)

Geografia (Licenciatura)

História (Licenciatura)

Logística (Tecnológico)

Matemática (Licenciatura)

Medicina (Bacharelado)

Medicina Veterinária (Bacharelado)

Química (Licenciatura)

Zootecnia (Bacharelado)

Arraias

Matemática (Licenciatura)

Pedagogia (Licenciatura)

Gurupi

Agronomia (Bacharelado)

Engenharia de Bioprocessos e

Biotecnologia (Bacharelado)

Gurupi - UFT VT116 Engenharia Florestal

Miracema

Pedagogia (Licenciatura)

Serviço Social (Bacharelado)

Palmas

Administração (Bacharelado)

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)

Ciência da Computação (Bacharelado)

Ciências Contábeis (Bacharelado)

Ciências Econômicas (Bacharelado)

Direito (Bacharelado)

Enfermagem (Bacharelado)

Engenharia Ambiental (Bacharelado)

Engenharia Civil (Bacharelado)

Engenharia de Alimentos (Bacharelado)

Engenharia Elétrica (Bacharelado)

Filosofia (Licenciatura)

Jornalismo (Bacharelado)

Medicina (Bacharelado)

Nutrição (Bacharelado)

Teatro (Licenciatura)

Porto Nacional

Letras (Licenciatura) - Portuguesa e Literaturas ou Língua Inglesa e Literaturas

Ciências Biológicas (Licenciatura)

Geografia (Bacharelado)

História (Licenciatura)

Tocantinópolis

Direito (Bacharelado)