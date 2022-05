Vida Urbana Vestibular com 240 vagas para a Unitins recebe inscrições até esta quinta-feira Candidatos poderão optar por concorrer na modalidade de ampla concorrência ou pelas cotas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas

Termina nesta quinta-feira, 5, o período de inscrições para o Vestibular 2022/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Neste certame são ofertadas 240 vagas, distribuídas entre os cursos de graduação do Câmpus Palmas e para o curso de Direito em Paraíso. Os interessados devem efetuar inscrição até às 23h59 no portal da universidade. A taxa de inscrição no val...