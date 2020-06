O vereador Moisemar Alves Marinho (PDT), que é policial civil, cumpriu seu plantão na semana passada com um gesto inusitado para, segundo ele, ajudar os “colegas que estão na linha de frente”. Levou um médico com receita e remédios para evitar contaminação do coronavírus.

A receita tem carimbo e a assinatura do médico José Joel Carneiro e se trata de um remédio homeopático, que requer manipulação farmacêutica.

Marinho compartilhou imagens da visita do médico e da receita prescrita pelo profissional e áudios para explicar o gesto. “Pessoal, boa noite. Essa é a receita médica que foi prescrita pelo médico, que convidei ele para ir no plantão, no último plantão que eu tirei lá, ele prescreveu essa receita e também ele deu um remédio para todos aumentarem a imunidade. E todos os plantonistas, inclusive o delegado Douglas tomou remédio também, tá, então todo mundo com a imunidade preservada através desse remédio aí que foi orientado pelo médico, tá bom”.

Nas mensagens que acompanham a foto Marinho garante. "Quem tomar não pega". Um agente responde com a interjeição "Hum" logo em seguida, e o vereador afirma que o médico passou a receita e em seguida reforça: "Quem tomar não pega o coronavírus".

Em outra parte de um dos áudios ele afirma que a intenção é somente ajudar. “Então a gente tá tentando ajudar todo mundo sei que não é fácil, essa doença é uma novidade para todo mundo ninguém sabe como se precaver, se prevenir dessa doença, mas o que for dentro do nosso alcance a gente tá fazendo o possível e o impossível para ajudar nossos colegas que tá na linha de frente”.

Infectada

Apesar da medida, a Central de Flagrantes que fica no complexo que abria a 1ª Delegacia da Capital não evitou a contaminação de servidores e precisou ser fechada entre 18 horas de sexta-feira, 20, até a manhã de sábado, 21.

Cartazes na porta da unidade avisavam que as ocorrências graves passaram a ser realizadas na Central de Atendimento Sul, em Taquaralto, distante cerca de 15 km do centro.

Um dos cartazes era uma certidão fixada por uma escrivã certificando que a infecção havia sido comunicada às autoridades estaduais às 18h10 pelo delegado Amaury Santos Marinho Júnior. O local foi fechado para descontaminação pelo Corpo de Bombeiros, após os servidores acionarem o SIOP (Polícia Militar). Somente na manhã de sábado o local foi reaberto para atendimento.