Uma Ação Civil Pública (ACP) protocolada na terça-feira, 30, por improbidade administrativa tem como alvo o vereador Romerito Rodrigues Guimarães, o Romerito Guimarães (PT), por utilizar um veículo oficial da Câmara Municipal de Colinas para fins pessoais, ao retornar de viagem a trabalho.

De acordo com o Ministério Público do Tocantins (MPTO), a ação ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Colinas, aponta que o vereador se envolveu em uma confusão com outro homem na madrugada do dia 15 de abril em uma lanchonete de Colinas, quando estava em posse do veículo.

A confusão terminou na Delegacia de Polícia Civil, onde o vereador se apresentou na condução do veículo da câmara, para o registro do Boletim de Ocorrência.

Ainda segundo o órgão ministerial, Romerito Rodrigues utilizou o veículo para exercer funções do cargo eletivo durante agenda na capital tocantinense, mas ao retornar à Colinas, passou a utilizar o veículo para fins pessoais.

Informações do MPTO apontam que o vereador foi flagrado conduzindo o veículo, ao lado da companheira dele, após ingerir bebida alcoólica.

O órgão também expediu recomendação administrativa ao presidente da Câmara Municipal de Colinas do Tocantins, para regulamentar e fiscalizar a utilização do veículo institucional.

A Casa de Leis deverá incluir no controle de uso do carro dados como a quilometragem percorrida e a quantidade de combustível gasto na realização de cada viagem. O MPTO apontou que para viagens longas ou com mais de uma diária, os vereadores deverão apresentar relatório do uso do veículo.

Ainda pela recomendação, o automóvel deverá ser identificado com adesivos ou outra forma de diferenciação.

O advogado de defesa do vereador informou nesta quarta-feira, 31, que Romerito Rodrigues Guimarães não confirma as alegações do MP quanto ao uso do veículo para fins pessoais. Afirmou também que assim que o vereador for intimado da ação, apresentará defesa.