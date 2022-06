Vida Urbana Vendedor condenado por tráfico, com mandado aberto é preso em Araguaína PRF realizou prisão durante abordagem em rotina de patrulhamento, após consultar dados dos ocupantes do veículo nos sistemas e verificar existência de mandado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um vendedor de 41 anos, natural de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira, 28, após verificar a existência do mandado de prisão definitiva expedida nos autos de Minas Gerais, para um dos ocupantes de um veículo abordado durante patrulhamento de rotina, em Araguaína, norte do Estado. No mandado de prisão...