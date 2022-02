Vida Urbana Venda de cloroquina e ivermectina sobe após explosão da ômicron As vendas dos medicamentos, que não têm eficácia comprovada contra a doença vinham em trajetória de queda desde o final do primeiro semestre de 2021

Quando a ômicron começou a avançar no fim do ano passado, a procura por remédios do chamado kit Covid acompanhou o ritmo. O número de unidades de cloroquina vendidas nas farmácias subiu de um patamar de 96 mil em novembro para mais de 103 mil em dezembro, segunda a consultoria Iqvia, que monitora o varejo farmacêutico. Já a ivermectina, vermífugo para sarna ...