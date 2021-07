Vida Urbana Vem Enem recebe inscrições até esta sexta-feira Serão oferecidas 700 vagas para estudantes de baixa renda

As inscrições para o processo seletivo do projeto Vem Enem, pré-vestibular que oferece 700 vagas para estudantes de baixa renda que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, terminam nesta sexta-feira, 23. O curso será realizado na modalidade Ensino a Distância (EAD). O programa visa à inserção de jovens no ensino superior público e oferece quatro meses ...