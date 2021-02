Vida Urbana Veleiro com 1,5 tonelada de cocaína é interceptado a 270 km da costa brasileira Os cinco tripulantes do veleiro, todos brasileiros, foram detidos no interior da embarcação e foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal no Estado de Pernambuco

Um veleiro com 1,5 tonelada de cocaína foi interceptado em águas brasileiras neste domingo (14) a cerca de 270 quilômetros da costa, na altura do estado de Pernambuco. Os cinco tripulantes do veleiro, todos brasileiros, foram detidos no interior da embarcação e foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal no Estado de Pernambuco, onde permanecem presos...