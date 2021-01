Vida Urbana Veja o que levar e o que não levar para o segundo dia do Enem Gabarito das provas objetivas deverá ser divulgado até dia 27 e, as notas finais, no dia 29 de março

Neste domingo, 24, estudantes de todo o País fazem a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Eles terão cinco horas para resolver questões de matemática e de ciências da natureza. Encerrada a aplicação do Enem impresso, o gabarito das provas objetivas deverá ser divulgado até dia 27 e, as notas finais, no dia 29 de março. Algumas dicas ...