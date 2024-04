Vida Urbana Veja o que abre e fecha em Palmas no feriado prolongado Comércio e serviço público não essencial vão ficar com as portas fechadas na sexta-feira (29). Shoppings e supermercados terão horário de atendimento diferenciados nos próximos dias

Nesta quinta-feira (28) começa o feriado da Semana Santa para os servidores públicos e haverá alteração nos horários de atendimento em setores do serviço público e no comércio em geral. Veja como será o funcionamento no estado, principalmente na Sexta-Feira Santa e no domingo de Páscoa. Ponto facultativo O Governo do Estado e as prefeituras das maiores...