Os dois dias de comemoração do aniversário de 35 anos de Palmas terão atividades para todos os públicos. Além do aguardado show do DJ Alok, a festa terá programação no domingo (19) e segunda-feira (20) a partir das 8h.

Este ano as comemorações serão concentradas no Bosque dos Pioneiros. Por isso, uma das pistas da Avenida Teotônio Segurado será fechada parcialmente, entre as avenidas LO-11 e LO-13.

Um palco será montado entre a Praça do Bosque e o Fórum de Palmas para receber o DJ Alok, atração principal já anunciada, e artistas regionais.

Haverá ônibus gratuito para atender as regiões norte e sul até às 4h30 da manhã. Serão 15 ônibus com saída da estação Xambioá.

Na manhã de segunda-feira, além do tradicional corte do bolo, haverá um momento ecumênico, apresentações do cantor Braguinha Barroso e do grupo Tambores do Tocantins. A partir das 18h está marcado o Desfile cívico-militar.

Confira a programação:

Domingo (19)

Bosque dos Pioneiros - Av. Teotônio Segurado

8h: Projeto Palmas para o Brincar

19h30: DJ Matheus Peres

21h: Keythe Araújo

22h30: Projeto 1+1

00h: Parabéns e queima de fogos

00h05: Show Alok

01h45: Melissa Lima

Segunda-feira (20)

Antigo Paço Municipal

8h: Hasteamento das bandeiras

10h: Corte do bolo; Momento Ecumênico e Parabéns com Braguinha Barroso e Tambores do Tocantins

Av. Teotônio Segurado

18h: Revista à tropa

18h15: Desfile Cívico-militar