Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que a população permaneça em casa pelos próximos dias por causa da pandemia do novo coronavírus, é comum que alguns pais recorram aos brinquedos para entreter as crianças durante essa nova rotina.

No entanto, após a diversão, é necessário ter atenção quanto à limpeza dos objetos, evitando a transmissão de doenças causadas por fungos, bactérias, vírus ou parasitas, devido à baixa resistência do sistema imunológico dos pequenos que ainda está em desenvolvimento.

Resíduos contaminantes têm variações de tempo de vida em determinadas superfícies. Dependendo do material utilizado para a fabricação de bolas, bonecas, jogos de montar e outros, é preciso utilizar produtos específicos.

Alguns podem ser higienizados somente com água e sabão. Outros devem ser limpos com álcool 70% e até mesmo passar por secagem, como o caso de pelúcias e aqueles feitos de pano.

Como higienizar cada brinquedo?

Para garantir a saúde dos pequenos, fique atento nas dicas de higienização para cada material. As informações foram encaminhadas pela Sunny Brinquedos. Confira:

- Brinquedos de borracha ou plástico: São os mais fáceis de se higienizar. Faça a limpeza com água e sabão e finalize com um pano com álcool para secar. Para os que são utilizados na hora do banho, procure retirar toda a água do interior do brinquedo.

- Brinquedos de metal: Use um pano umedecido com álcool 70%. Uma opção caso o brinquedo não seja de ferro, é usar uma esponja não abrasiva com um pouco de detergente ou sabão neutro e água.

- Brinquedos de tecido ou pelúcia: A maioria dos bonecos de pelúcia, algodão, nylon e outros materiais podem ser lavados na máquina, com o mesmo sabão utilizado na lavagem das roupas. É fundamental que os brinquedos estejam 100% secos antes de serem guardados.

- Brinquedos de madeira: Por absorver água com muita facilidade, podendo ocasionar em manchas futuras, o recomendado é que sejam limpos com espanador, pano seco ou levemente umedecido.