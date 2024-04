Vida Urbana Veículos de carga terão restrição de tráfego nas rodovias federais no feriado da Semana Santa De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, tráfego para veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Veja os dias e horários

O tráfego de alguns veículos de carga terá restrição em todas as rodovias federais de pista simples do Tocantins durante o feriado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Operação Semana Santa 2024 começa a partir da meia-noite desta quinta-feira (28) e segue até as 23h59 deste domingo (31). Conforme a PRF, nesse período será reforçado o policiamento ostens...