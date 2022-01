Vida Urbana Veículo pega fogo em rua de Gurupi e Bombeiros atuam para que carro não fosse destruído pelas chamas Carro de passeio ainda teve danos no motor, além da bateria e parte elétrica

Um veículo de passeio pegou fogo neste domingo, 30, quando estava parado no meio da rua em Gurupi. O sinistro ocorreu por volta das 12 horas na Rua B, setor Campo Bello, e uma equipe do Corpo de Bombeiros impediu que o carro ficasse destruído. Conforme os Bombeiros, as chamas se concentraram na parte da frente do veículo e os militares adotaram a tática de res...