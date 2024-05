Vida Urbana Van dos Correios é roubada e criminosos abandonam mercadorias na mata, diz polícia Motorista foi rendido por homem armado. As mercadorias foram recuperadas pela Polícia Militar

Uma van dos Correios, carregada de mercadorias, foi roubada por dois homens armados durante uma rota de entregas em Araguaína, norte do estado. O veículo com as encomendas foi recuperado pela Polícia Militar (PM), mas os suspeitos do crime não foram identificados. O motorista da van, de 42 anos, estava fazendo entregas na Rua das Flores, no bairro Vila Ribeiro quando...