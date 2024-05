Vida Urbana Vagas de estágio no Ministério Público oferecem bolsas de até R$ 1,5 mil As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de junho. As vagas são destinadas para alunos do curso de direito

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) está com inscrições abertas em Palmas, para formação de cadastro reserva de estagiários e pós-graduação para estudantes do curso de direito. O processo seletivo será realizado por prova online. As vagas são remuneradas com bolsas de R$ 1. 500, auxílio-transporte e seguro de acidentes pessoais. O estágio é presencial, não ob...