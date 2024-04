Redação Jornal do Tocantins

Estão abertas vagas de emprego para eletricista em diversas áreas de atuação, para auxiliar comercial e estágio em eletrotécnica ou mecatrônica. As oportunidades são para trabalhar no Grupo Energisa, que detém a concessão da distribuição de energia elétrica no estado.

As vagas para eletricistas são para os municípios de Palmas, Porto Nacional, Dianópolis e Colinas do Tocantins. Em Palmas as vagas são para eletricista de distribuição, eletricista de linha viva e para o estágio em eletrotécnica ou mecatrônica.

Para ver os detalhes de todas as vagas oferecidas pelo Grupo Energisa em todo o país, basta clicar aqui. Confira abaixo, os links das vagas e o período de inscrições para o Tocantins:

Palmas

Eletricista de distribuição I até 1º de maio

Eletricista de linha viva de transmissão II até esta sexta-feira(19)

Estágio - técnico em eletrotécnica ou mecatrônica até até a próxima quarta-feira (24)

Guaraí

Auxiliar comercial até a próxima segunda-feira (22)

Dianópolis

Eletricista de distribuição - Dianópolis até 1º de maio

Colinas do Tocantins



Eletricista de inspeção - Colinas até 1º de maio

Porto Nacional

Eletricista de distribuição I até o próximo domingo (21)