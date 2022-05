Vida Urbana Vacina contra influenza alcança apenas 25% e contra sarampo 28,16% dos tocantinenses Balanço divulgado pelo governo estadual aponta vacinação longe da meta de 90% dos tocantinenses alvo da campanha

A campanha de vacinação contra a influenza no estado do Tocantins tem como meta vacinar 90% do público, estimado em 516.917 pessoas, mas apenas 130.442 receberam a vacina. Ou seja, apenas 25% da população tocantinense vacinou contra a doença. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgados nesta segunda-feira, 30, a três dias de encerrar a campanha nacional. Por grupos prioritários o estado só vacinou 27,10% das crianças acima de sei...