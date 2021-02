Vida Urbana Vacina adaptada a variantes pode levar até 9 meses, diz AstraZeneca Usado já em mais de 50 países, o produto é considerado um dos mais promissores para nações mais pobres

Uma vacina mais eficaz contra variantes do SarsCov2 consideradas preocupantes, como a P.1 (encontrada no Brasil), pode levar de 6 a 9 meses para ser produzida, afirmou nesta quinta (11) a AstraZeneca, empresa farmacêutica que desenvolveu com a Universidade de Oxford o imunizante usado hoje no programa do governo federal brasileiro. A estimativa foi feita durante anúnci...