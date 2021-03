Vida Urbana Vacinação em idosos de 78 e 79 anos começa nesta quinta-feira em Palmas Assim como ocorreu na primeira etapa, para idosos com mais de 80 anos, a imunização ocorrerá em sistema drive-thru, montado no Ginásio Ayrton Senna e no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, das 8 às 17 horas

Com uma remessa de 1.180 doses da CoronaVac, a Prefeitura de Palmas anunciou a vacinação entre idosos de 78 e 79 anos em Palmas. Assim como ocorreu na etapa anterior, com idosos acima de 80 anos, o novo público receberá a primeira dose da vacina na quinta-feira, 18, em sistema drive-thru, montados no Ginásio Ayrton Senna e no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, das 8...