Vida Urbana Vacinação de idosos acima de 80 anos começa nesta quinta-feira, em Palmas Serão instalados dois postos com sistema drive-thru, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e no Ginásio Ayrton Sena

A vacinação dos idosos acima de 80 anos, contra a Covid-19, será iniciada nesta quinta-feira, 11, em Palmas. O atendimento vai ocorrer na quinta e sexta-feira,12, das 8 às 17 horas, em dois pontos da Capital: nos estacionamentos do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e do Ginásio Ayrton Sena, região Sul da cidade. A imunização será no sistema drive-thru, ou sej...