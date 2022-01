Vida Urbana Vacinação de crianças pode começar em 17 de janeiro A remessa com os imunizantes chega ao Brasil na sexta feira (14)

Wellington Dias, presidente do Fórum dos Governadores do Brasil e governador do Piauí, afirmou na manhã desta quinta-feira (6) que os Estados garantem a rápida distribuição de vacinas destinadas às crianças de 5 a 11 anos. A remessa com os imunizantes chega ao Brasil na sexta feira (14). Em vídeo divulgado nas redes sociais, Dias afirma que 90% dos Estados já pod...