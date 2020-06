Vida Urbana Vacinação contra a gripe é prorrogada até o dia 30 de junho Campanha que começou no dia 23 de março já está na terceira fase

Executando a terceira fase até o próximo sábado, 6, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza está prorrogada até o dia 30 de junho, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde (MS) à Secretaria de Estado da Saúde (SES). A pasta informou que houve um baixo índice de cobertura vacinal, que em todo o País está em 63% dentro do público prioritário, e 69% ...