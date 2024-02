O início da vacinação da população com a primeira dose da Qdenga, imunizante contra a dengue, que será disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), terá início nesta quarta-feira, 28, para crianças de 10 a 11 anos de idade. O imunizante estará disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), com exceção apenas de duas unidades que estão em reforma, a USF do Jardim Aureny II e a USF do setor Bela Vista.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Palmas, em seu site, na tarde de ontem, apesar do público alvo da vacinação ser o grupo de 10 a 14 anos, no primeiro momento, apenas as crianças de 10 a 11 anos receberão, em Palmas, as 9.082 doses distribuídas pelo Ministério da Saúde, e repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A prefeitura informou que o avanço na faixa etária será de forma progressiva, de acordo com a chegada de novas doses distribuídas pelo ministério. A escolha do público-alvo da imunização se deve ao maior índice de hospitalização por dengue dentro da faixa etária de 10 a 14 anos.

O esquema vacinal da Qdenga, que passará a fazer parte do calendário de vacinação nacional, é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

A SES informou que no Tocantins, a população é de 28.805 crianças e adolescentes, sendo necessárias 58 mil doses no total.

Primeiro lote

O Tocantins recebeu na sexta-feira, 23, o primeiro lote com as 11.540 doses do imunizante Qdenga, destinados à imunização com a primeira dose.

No mesmo dia, conforme a pasta, a Central Estadual de Distribuição de Imunizantes Biológicos inciaria a separação e organização das doses, para a distribuição aos municípios na segunda-feira, 26.

Confira a distribuição das vacinas, por município:

Palmas - 9.082 doses Miracema do Tocantins - 544 doses Miranorte - 367 doses Rio dos Bois - 92 doses Rio Sono - 148 doses Novo Acordo - 143 doses Aparecida do Rio Negro - 166 doses Lajeado - 116 doses Santa Tereza do Tocantins - 105 doses Tocantínia - 352 doses Lagoa do Tocantins - 135 doses Tabocão - 116 doses São Félix do Tocantins - 69 doses Lizarda - 102 doses

Casos da doença no Tocantins

Conforme dados da Saúde Estadual, o boletim do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, atualizado em 21 de fevereiro de 2024, aponta que houve uma queda de 77,2% no número de casos confirmados de Dengue, em fevereiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 649 casos em 2023 e 148 em 2024.