Vacinação contra a Covid-19 é ampliada para idosos de 66 anos a partir desta quinta-feira em Palmas

A partir desta quinta-feira, 15, a vacinação contra a Covid-19 na Capital será ampliada para idosos a partir de 66 anos. Como ocorreu em outras ocasiões, serão montados dois pontos de imunização em sistema drive-thru Praia da Graciosa e no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, que atenderão das 8 às 17 horas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus...