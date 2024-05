Vida Urbana Vítimas que morreram em acidente com duas carretas na BR-226 são identificadas Acidente aconteceu no trecho em rodovia que liga Darcinópolis e Palmeiras do Tocantins. Uma pessoa não foi identificada e ficou gravemente ferida

Daniela Damas Olivares, de 34 anos e Agnaldo Olivares, de 52 anos morreram no grave acidente na rodovia BR-226. Os corpos ainda continuam no Instituto Médico Legal até a chegada das famílias, que são de São Paulo. O acidente aconteceu na sexta-feira (3), entre Darcinópolis e Palmeiras do Tocantins. A batida entre duas carretas deixou um homem e uma mulher mo...