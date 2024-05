Vida Urbana Vítimas mortas em batida entre carretas na BR-226 aguardam reconhecimento de parentes Homem e mulher ainda não foram identificados, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Trecho da rodovia está liberado desde às 20h desta sexta-feira (3)

As vítimas que morreram após uma batida entre carretas em um trecho da BR-226, na região norte do estado, ainda não foram identificadas. Os corpos estão no Núcleo do Instituto Médico Legal (IML) de Tocantinópolis. O acidente aconteceu por volta das 10h desta sexta-feira (4), no norte do estado, entre os municípios de Darcinópolis e Palmeiras do Tocantins,. O trânsito precisou s...