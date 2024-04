Vida Urbana Vítimas de vazamento de amônia em frigorífico recebem alta hospitalar Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, os últimos dos 23 pacientes deixaram o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins na quinta-feira(25)

Os últimos três pacientes que estavam internados no Hospital Regional de Paraíso do Tocantins (HRPT), após contato com a amônia que vazou de um frigorífico, receberam alta. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES). No total, 23 pacientes deram entrada no HRPT na quarta-feira (24), depois de passarem mal por conta de um vazamento de amônia (NH3) ...