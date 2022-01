Vida Urbana Vítima de dengue, o delegado da Polícia Civil Hismael Athos morre na noite desta segunda Elevação dos casos de dengue preocupa SES; dos 108 municípios, 52 estão em situação de alerta e 19 em situação de risco, assim, correspondem à porcentagem de 65,74%, as cidades que estão em uma conjuntura vulnerável às epidemias de Chikungunya, Dengue e Zika

Atualizada às 13h O delegado de Polícia Civil, Hismael Athos Tranqueira Noleto, morreu na segunda-feira, 3. Ele estava internado em um hospital particular de Palmas e não resistiu aos sintomas de dengue O corpo do delegado está sendo velado desde às 7 horas desta terça-feira, 4, na sede do Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins, localizada na avenida Teotôni...