Vida Urbana Vítima de batida entre balsas é operada em Porto Nacional com equipamento custeado pela Pipes Última vítima do acidente passou por cirurgia no Hospital Regional de Porto Nacional, que recebeu equipamento pago pela dona das embarcações, para o procedimento cirugíco. A paciente também acabou transferida a um hospital particular em Palmas.

Atualizada às 19h30 A única vítima do acidente entre balsas registrado na travessia do Rio Tocantins, em Porto Nacional, no dia 15 de fevereiro, que estava internada no Hospital Regional de Porto Nacional até esta sexta-feira, 23, passou por um procedimento cirúrgico com equipamento pago pela empresa responsável pela travessia. As informações, confirmadas pelo JTo...