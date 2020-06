Vida Urbana Vídeo mostra trecho da TO-10 entre Araguatins e Buriti repleto de crateras Rodovia é uma das investigadas na Operação Ápia e aparece completamente sem asfalto no trecho filmado por um morador

Um vídeo gravador por um morador de São Sebastião, no Bico do Papagaio, que trafegava pela TO-010, rodovia que liga Araguatins a Ananás, mostra um trecho do município de Buriti repleto de crateras tornado perigoso o tráfego pela rodovia. “Essas são as condições da TO-010, que liga a cidade de Araguatins à cidade de Buriti, um asfalto que foi en...