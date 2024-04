Redação Jornal do Tocantins Patricia Lauris

O exato momento em que o motorista de uma caminhonete foi parar entre a parede de uma casa e uma árvore foi registrado por câmera de segurança. O acidente aconteceu em Colinas do Tocantins, na região noroeste do estado, e o motorista havia acabado de sair do velório da mãe quando perdeu o controle.

A batida foi na noite de domingo (24) e o condutor tem 26 anos. Na imagem divulgada pela página no Instagram @colinasnoticias2 é possível ver a caminhonete se aproximando da calçada em alta velocidade. O veículo avança por cima da moto que estava estacionada, bate um dos faróis e acaba tombando entre a árvore e o muro.

Logo depois da batida, pessoas que estavam nas proximidades foram até o local do acidente possivelmente para tentar ajudar a vítima.

O irmão do motorista contou aos bombeiros que o jovem tinha acabado de sair do velório da mãe e estaria "com sobrecarga emocional e sem dormir".

Para a Polícia Militar (PM) o condutor disse que deixou o velório da mãe para ir até uma farmácia, pois estava sentindo cólicas abdominais. Quando estava no caminho, lembra que apagou momentos antes do acidente.

Quando foi socorrido, apresentava sinais de sonolência e princípio de convulsão. Nenhuma lesão foi identificada, mas o motorista foi encaminhado ao hospital e ficou em observação durante a noite.

A dona da moto relatou à PM tinha acabado de estacionar e quando estava na porta de uma igreja, viu a caminhonete em alta velocidade. O motorista ainda atingiu outro carro após perder o controle, segundo a mulher. O dono da casa atingida não estava no local.

Como houve vazamento de combustível, foi preciso que os bombeiros cortassem cabos da bateria para evitar um possível incêndio. Para isso, tiveram que remover o capô da caminhonete. A perícia analisou as circunstâncias do acidente e os envolvidos foram orientados a registrar o caso na Delegacia de Polícia Civil.