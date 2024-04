Vida Urbana VÍDEO: Idosa pede para ir em banheiro de loja, furta R$ 1 mil e foge com dinheiro em sutiã Crime aconteceu em Paraíso, na segunda-feira (25). Dona da loja percebeu que o dinheiro havia sido roubado horas depois, quando foi conferir as anotações e lucros do final de semana

Vídeos registrados por câmeras de segurança de uma loja de colchões em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, mostram o momento em que uma idosa furta R$ 1 mil e esconde no sutiã. Segundo relato feito à Polícia Civil, a dona da empresa só percebeu que faltava dinheiro quando foi conferir o caixa. A suspeita ainda não foi encontrada. O crime aconteceu nesta ...