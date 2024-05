Um homem desmaiou depois de ser atingido por um chute na cabeça dado por um policial militar que tentava separar uma briga em Rio Sono. A Polícia Militar (PM) afirmou que tomou conhecimento do caso e abriu processo administrativo para apurar a conduta do policial, que foi afastado do serviço operacional.

A ocorrência foi registrada durante um evento de futebol no sábado (25). A cena foi filmada e compartilhada nas redes sociais. Nas imagens dois homens, que segundo testemunhas estavam bêbados, aparecem trocando socos no chão enquanto pessoas ao redor tentam separar a briga sem sucesso.

Pouco tempo depois, policiais chegam ao local em um viatura. Um deles vai em direção aos homens e chuta a cabeça de Luis Fernando Gama, de 34 anos, que cai desmaiado no mesmo instante. Em seguida, o mesmo policial ameaça chutar o outro envolvido na confusão, que já estava de pé se afastando da cena.

Ainda insconsciente o homem é arrastado pelos policial e jogado na carroceria da viatura com a ajuda de outro militar. Segundo familiares, Luis Fernando foi levado para a delegacia, de onde saiu acompanhado do tio que o levou para o hospital municipal. Após atendimento médico, ele recebeu alta e passa bem.

Ao g1 a família da vítima disse que considera a abordagem do policial desproporcional aos acontecimentos e, por isso, pretendem denunciar o caso na Corregedoria da Polícia Militar.

Segundo a PM, depois que a corporação tomou conhecimento da ocorrência o policial foi afastado do serviço operacional e as medidas iniciais para apuração adequada do caso já foram adotadas.

O que diz a PM

A Polícia Militar do Estado do Tocantins esclarece que ao tomar conhecimento do fato ocorrido na cidade de Rio Sono, na noite do sábado, 25 de maio, determinou abertura de procedimento administrativo para apurar as circunstâncias e condutas individuais de todos os envolvidos na ocorrência registrada em vídeo.

Na ocasião, a Polícia Militar do Tocantins reforça seu compromisso com a lei, a ordem e a ética, e o compromisso de proteger e garantir o bem-estar da população tocantinense.