Vida Urbana Vídeo: Carregador de malas entra em ônibus horas antes de ser encontrado morto Polícia Civil diz que investiga o crime contra Jucimar da Silva, encontrado morto no sábado (16) com um tiro na testa

Imagens da câmera de segurança registraram a última vez em que o carregador de malas Jucimar Ferreira da Silva, 42 anos, foi visto com vida na rodoviária de Palmas. A gravação é da noite de sexta-feira (15) e mostra Jucimar andando em direção a um ônibus. Ele se aproxima do motorista que está guardando as malas no bagageiro e depois entra no veículo, às 19h54. O JTo ...